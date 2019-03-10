Более 60 боевиков радикального движения «Талибан»* ликвидировали за минувшие сутки в результате операций вооружённых сил Афганистана в нескольких провинциях страны.
Об этом информирует Khaama Press со ссылкой на источники.
По данным агентства, спецоперации были проведены, в частности, в провинциях Логар, Вардак, Гильменд и Урузган.
Ранее сообщалось, что в результате нападения боевиков «Талибана» в Афганистане погибли не менее 23 человек, ещё 16 пострадали.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.