Украинских националистов стали заносить в «Миротворец»

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Прорывавшихся к Порошенко в Черкассах националистов стали вносить в «Миротворец» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 31 27 минут назад
Главу Черкасского областного отделения «Национального корпуса» Дмитрия Кухарчука внесли в базу данных скандального сайта «Миротворец» после инцидента на митинге президента Украины Петра Порошенко в Черкассах, где националисты устроили столкновения и обратили украинского лидера в бегство.
«Вниманию сотрудников правоохранительных органов. Этот человек организовал в Черкассах заказную провокацию, в результате которой пострадало 15 ваших коллег. Он агрессивен и социально опасен. При себе может иметь незарегистрированное огнестрельное оружие. Сообщаем в качестве предупреждения», — приводит «Страна» сообщение с сайта «Миротворца».
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Также указаны личные данные Кухарчука и его адрес проживания. Его охарактеризовали как «провокатора» и «организатора заказных и проплаченных митингов и шествий под националистическими лозунгами».
Напомним, националисты в субботу собрались на майдане в центре Киева, потребовали расследовать коррупционный скандал в «Укроборонпроме» и пытались прорвать кордон полиции перед администрацией президента. После неудачи они направились в Черкассы, где находился Порошенко, и уже там с применением пиротехники попытались прорваться к президенту страны.
Пострадали 15 сотрудников полиции, сам Порошенко скрылся.
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В мире , Видео , Украина , Дмитрий Кухарчук , Петр Порошенко , Укроборонпром , Администрация Президента РФ , МВД , Черкассы
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