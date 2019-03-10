Украинских националистов стали заносить в «Миротворец»

Прорывавшихся к Порошенко в Черкассах националистов стали вносить в «Миротворец»

Петра Порошенко в Главу Черкасского областного отделения «Национального корпуса» Дмитрия Кухарчука внесли в базу данных скандального сайта «Миротворец» после инцидента на митинге президента Украины Черкассах , где националисты устроили столкновения и обратили украинского лидера в бегство.

«Вниманию сотрудников правоохранительных органов. Этот человек организовал в Черкассах заказную провокацию, в результате которой пострадало 15 ваших коллег. Он агрессивен и социально опасен. При себе может иметь незарегистрированное огнестрельное оружие. Сообщаем в качестве предупреждения», — приводит «Страна» сообщение с сайта «Миротворца».

Также указаны личные данные Кухарчука и его адрес проживания. Его охарактеризовали как «провокатора» и «организатора заказных и проплаченных митингов и шествий под националистическими лозунгами».

Напомним, националисты в субботу собрались на майдане в центре Киева, потребовали расследовать коррупционный скандал в «Укроборонпроме» и пытались прорвать кордон полиции перед администрацией президента . После неудачи они направились в Черкассы, где находился Порошенко, и уже там с применением пиротехники попытались прорваться к президенту страны.

Пострадали 15 сотрудников полиции, сам Порошенко скрылся.