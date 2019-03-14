Националисты освистали Порошенко в Чернигове

Крики стали раздаваться, когда украинский лидер проходил мимо членов партии «Национальный корпус». После этого Порошенко отказался отвечать на их вопросы.

«Вы видите, как президента принимают? Стыд вам!» — воскликнул глава государства.

Накануне Порошенко стал героем мемов, насмешив пользователей сети своим поспешным «побегом» с собственного митинга в Житомире . Как сообщает издание «Страна.ua», на выступление Порошенко пришли несколько десятков украинских националистов.

«Позор! Пошел вон! Брехло!» — кричали Порошенко члены «Национального корпуса». В ответ украинский лидер обозвал радикалов «негодяями».

После этого Порошенко спешно ретировался с митинга, не замечая луж и топая прямо по воде. «Гарант ходит по воде!» — шутит один из комментаторов. «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам», — добавила другая пользователь.

Пришедшие на митинг националисты размахивали плакатами, на которых была изображена свинья с подписью «Свиноборонпром», передает НСН.

Нардеп Андрей Билецкий , известный своими радикальными взглядами, и члены «Национального корпуса» заявили, что будут срывать каждое выступление Порошенко, пока он не разберется с коррупционным скандалом в Вооруженных силах Украины.

Впрочем, пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко заявил, что фотография «побега» Петра Порошенко с митинга является «классическим фейком». Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«Классический фейк, фото обрезано», — написал Цеголко.

В свою очередь фотограф УНИАН Леонид Шевчук сообщил, что является автором фотографий. Он пояснил, что кадры сделаны до митинга, и Порошенко идет к собравшимся людям, а не убегает от них.

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о причастности «пророссийских сил» к столкновениям с МВД , которые устроили радикалы на митингах в Киеве и Черкассах. Он также добавил, что полиция должна обеспечить законный и адекватный процесс агитации на украинских выборах.

Глава украинского правоохранительного ведомства также призвал активистов «Нацкорпуса» думать о стране, а не «раскручивать спираль ненависти и хаоса», которая разрушает страну не меньше, чем коррупция, против которой они выступили.

По словам министра, лица, устроившие потасовку на митинге Порошенко в Черкассах, будут привлечены к ответственности.

«Любому гневу есть разумные границы. Очевидно, что многие среди агрессивно настроенных юношей хотели хардкора, а не справедливости и законности», — добавил Аваков.

выборы должны представлять собой обмен аргументами и представление различных позиций, а не «соревнование кулаков».

Митинги начались в субботу 9 марта в Киеве, где Билецкий организовал акцию «Свинарчуков Порошенко — за решетку!» с требованием наказать виновников масштабного воровства в сфере обороны.

После этого активисты отправились в Черкассы, куда Порошенко прибыл на свой предвыборный митинг. Митингующие хотели получить от главы государства ответы на вопросы о коррупции и взять обещание о наказании Гладковских. Но к сцене, где находился президент страны, их не пустили. Тогда националисты вступили в конфликт с правоохранителями, которые охраняли митинг Порошенко.

Организаторы акции выкрикивали лозунги: «Стой на сцене и отвечай на наши вопросы!», «Президент от нас не убежит».

Но украинский лидер скрылся за спинами своих охранников, которые быстро проводили его к кортежу, и глава государства уехал. Затем националисты зажгли файеры и начали распылять газ. В стычках с сотрудниками органов правопорядка пострадал начальник областной полиции Валерий Лютый.

Управление верховного комиссара по правам человека ООН опубликовало доклад о ситуации с правами человека на Украине накануне выборов. В нем говорится, что в стране царит «атмосфера запугивания».

По мнению специалистов Организации Объединенных Наций, страх перед властями не дает людям открыто выражать свое несогласие с политикой Киева. Кроме того, в международной организации заявили, что на Украине сложилась тенденция «жестоких нападений» на журналистов, правозащитников, гражданских активистов.

В Управлении подчеркнули, что чаще всего преступления против представителей СМИ совершают радикалы, а в большинстве случаев такие преступления остаются безнаказанными, передает ФАН.