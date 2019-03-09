Порошенко рассказал о месте языка

Украина освободилась от "культурной оккупации", а украинский язык, наконец, занял должное место, заявил украинский президент Петр Порошенко . Итогом почти пяти лет своего президентства он считает то, что украинский язык, песни, книги и фильмы на нем заняли надежные позиции в окружающем пространстве и, что чрезвычайно важно, "в сердцах всех украинцев".

Прекратить "многолетнее унижение" украинского языка власти страны, по мнению действующего президента, смогли "мудро и никак не нарушая прав носителей других языков". Заявление Порошенко было сделано во время вручения наград лауреатам национальной премии имени Тараса Шевченко в городе Каневе Черкасской области, передает "Интерфакс"

Раньше украинский язык на Украине "приходилось буквально спасать", а сегодня его позиции сильны как никогда, уверен Порошенко. Дальнейшие амбиции Украины, по словам Порошенко, еще более высоки: представить украинскую культуру и язык так, чтобы во всем мире должным образом оценили их красоту и силу.

Между тем бывший министр экономики Украины Владимир Лановой считает, что Порошенко может бежать с Украины. По мнению экс-министра, на предстоящих выборах Порошенко не победит, а за нелицеприятную ситуацию в армии и коррупцию ему придется отвечать. Кроме того, о готовящемся побеге свидетельствует и то, что украинский президент хочет продать свой завод "Ленинская кузница".