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Порошенко рассказал о месте языка 

Вести.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Украина освободилась от "культурной оккупации", а украинский язык, наконец, занял должное место, заявил украинский президент Петр Порошенко. Итогом почти пяти лет своего президентства он считает то, что украинский язык, песни, книги и фильмы на нем заняли надежные позиции в окружающем пространстве и, что чрезвычайно важно, "в сердцах всех украинцев".
Прекратить "многолетнее унижение" украинского языка власти страны, по мнению действующего президента, смогли "мудро и никак не нарушая прав носителей других языков". Заявление Порошенко было сделано во время вручения наград лауреатам национальной премии имени Тараса Шевченко в городе Каневе Черкасской области, передает "Интерфакс".
Раньше украинский язык на Украине "приходилось буквально спасать", а сегодня его позиции сильны как никогда, уверен Порошенко. Дальнейшие амбиции Украины, по словам Порошенко, еще более высоки: представить украинскую культуру и язык так, чтобы во всем мире должным образом оценили их красоту и силу.
Между тем бывший министр экономики Украины Владимир Лановой считает, что Порошенко может бежать с Украины. По мнению экс-министра, на предстоящих выборах Порошенко не победит, а за нелицеприятную ситуацию в армии и коррупцию ему придется отвечать. Кроме того, о готовящемся побеге свидетельствует и то, что украинский президент хочет продать свой завод "Ленинская кузница".
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В мире , Украина , Тарас Шевченко , Петр Порошенко , Интерфакс
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