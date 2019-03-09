Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что расширение присутствия НАТО в Черноморском регионе поможет «сдержать» Россию.
«Лидерство США в усилении военного присутствия НАТО в Черноморском регионе — это единственный путь, который может помочь сдержать Россию от агрессивных действий», — цитирует её «Интерфакс-Украина».
По заявлению Климпуш-Цинцадзе, Кремль пренебрегает международным правом и двусторонними соглашениями, и такое поведение требует «усиления давления».
Ранее News.ru писал, что Госдепартамент США объявил тендер на программы продвижения свободы интернета на Украине. Программа должна объединить специалистов в области технологий, представителей гражданского общества, СМИ и юристов для обсуждения трендов и политики в вопросе свободы интернета. Ведомство выделяет на программу от $500 тыс. до $1,18 млн