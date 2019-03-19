Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-депутат Рады поздравил Крым с годовщиной воссоединения с Россией 

Р-Спорт + ещё 220 1 час назад
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко опубликовал открытое обращение к крымчанам по случаю пятой годовщины воссоединения полуострова с Россией.
"Сегодня ровно пять лет как Крым официально перестал быть частью Украины и стал частью России. Что хочется сказать в этот день? Наверное, хочется порадоваться за крымчан, ведь это единственные люди, кто получил что-то хорошее от Майдана", — написал политик во "ВКонтакте".
Журавко добавил, что Киев за последние пять лет сделал все возможное, чтобы Крым больше никогда не вернулся на Украину: отключал воду, транспорт и свет, чтобы "сломить дух крымчан", однако вместо этого "больше оттолкнул их от себя в объятия Москвы".
Россия, в свою очередь, подчеркнул экс-депутат, выполнила все данные обещания и строит Крымский мост, трассу Тавриду, энергомосты, электростанции и возрождает виноградники и лагерь "Артек".
Политик выразил надежду, что в 2024 году на десятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с Россией цветущий полуостров будет не "яблоком раздора, а связующим звеном между братскими странами".
Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, по итогам которого котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Р-Спорт: последние новости
Германия отказалась признать Крым российским Турция не позволит превратить Стамбул в Константинополь, заявил Эрдоган В Новой Зеландии полиция увеличит число патрулей на улицах после теракта
Комментарии228
В мире , Видео , Другое , Конфликты , Политика , Украина , Верховная Рада , Республика Крым
Читайте также
Видео
Путин открыл «тайну» возвращения Крыма
Политика Статьи
Началову убила «супербактерия»
Шоу-бизнес
Путин заговорил на украинском
Политика
Научим, как Родину любить: Лоза осадил Макаревича за Крым
Шоу-бизнес Статьи
Украина спустила на Порошенко миллиарды рублей
Украина В мире
«Мне очень плохо»: последние слова Началовой перед смертью
Шоу-бизнес Статьи
Киев пришел в ярость после приезда Путина в Крым
Политика В мире
Актер «Физрука» жестко опозорился, поздравляя Грачевского
Шоу-бизнес
Пока вы не уснули: Макаревич вновь загнобил россиян
В мире
Совпадение? Продюсер «Последнего героя» пояснил «проклятие»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение