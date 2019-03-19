Экс-депутат Рады поздравил Крым с годовщиной воссоединения с Россией

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко опубликовал открытое обращение к крымчанам по случаю пятой годовщины воссоединения полуострова с Россией

"Сегодня ровно пять лет как Крым официально перестал быть частью Украины и стал частью России. Что хочется сказать в этот день? Наверное, хочется порадоваться за крымчан, ведь это единственные люди, кто получил что-то хорошее от Майдана", — написал политик во "ВКонтакте".

Журавко добавил, что Киев за последние пять лет сделал все возможное, чтобы Крым больше никогда не вернулся на Украину: отключал воду, транспорт и свет, чтобы "сломить дух крымчан", однако вместо этого "больше оттолкнул их от себя в объятия Москвы".

Россия, в свою очередь, подчеркнул экс-депутат, выполнила все данные обещания и строит Крымский мост, трассу Тавриду, энергомосты, электростанции и возрождает виноградники и лагерь "Артек".

Политик выразил надежду, что в 2024 году на десятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с Россией цветущий полуостров будет не "яблоком раздора, а связующим звеном между братскими странами".

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, по итогам которого котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.