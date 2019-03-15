Немецкая делегация прибудет в Крым на празднование воссоединения с Россией

Немецкая делегация прибудет в Крым с четырехдневным визитом по случаю празднования пятилетия воссоединения полуострова с Россией , сообщил председатель комитета парламента республики по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. "Немецкая делегация прибудет в Крым в составе десяти человек 16 марта. В рамках визита предусмотрена встреча с руководством крымского парламента, а также их участие в торжественных мероприятиях по случаю пятилетия воссоединения полуострова с Россией. В состав делегации войдут представители общественных объединений Германии и журналисты", — сказал РИА Новости Гемпель. По его словам, делегация намерена оценить реальную обстановку в Крыму и динамику развития. "Приезд иностранных делегаций из Европы — это признание Крыма неотъемлемой частью Российской Федерации", — подчеркнул Гемпель.