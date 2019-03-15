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Немецкая делегация прибудет в Крым на празднование воссоединения с Россией 

РИА Новости + ещё 82 4 часа назад
Немецкая делегация прибудет в Крым с четырехдневным визитом по случаю празднования пятилетия воссоединения полуострова с Россией, сообщил председатель комитета парламента республики по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Немецкая делегация прибудет в Крым в составе десяти человек 16 марта. В рамках визита предусмотрена встреча с руководством крымского парламента, а также их участие в торжественных мероприятиях по случаю пятилетия воссоединения полуострова с Россией. В состав делегации войдут представители общественных объединений Германии и журналисты", — сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, делегация намерена оценить реальную обстановку в Крыму и динамику развития.
"Приезд иностранных делегаций из Европы — это признание Крыма неотъемлемой частью Российской Федерации", — подчеркнул Гемпель.
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В мире , Видео , Политика , РИА Новости , Республика Крым
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