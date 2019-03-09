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Официально назван самый старейший человек в мире 

РИА «ФедералПресс» 40 минут назад
Фото: https://pixabay.com
Специалисты Книги рекордов Гиннесса официально назвали 116-летнюю жительницу Японии Канэ Танаке старейшим человеком в мире. Ей присвоен официальный статус.
Сегодня, 9 марта состоялась торжественная церемония в городе Фукуока. Известно, что японка родилась 2 января 1903 года. К слову, она была седьмым ребенком в семье. Своим хобби Канэ Танака считает изучение математики. Она в восторге от этой науки.
По данным издания Associated Press, Танака встает каждый день в 06:00. Секрет своего долголетия, увы, японка не раскрыла.
Ранее ФедералПресс сообщал, что россиянка провела в проруби час и установила рекорд. Температура воды составляла всего + 2 градуса.
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