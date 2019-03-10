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Старейшей жительницей планеты признана 116-летняя японка 

Российская Газета + ещё 15 41 минуту назад
Фото: REUTERS/KYODO
Жительница Японии 116-летняя Канэ Танака официально признана самым пожилым человеком на планете. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Торжественна церемония присуждения долгожительнице почетного звания состоялась в субботу в доме престарелых города Фукуока, где живет Танака. Японка заявила, что это самый счастливый момент в ее жизни, пишет ТАСС.
Канэ Танака родилась второго января 1903 года. Всю жизнь она проработала в магазине рисовых лепешек, который они с мужем открыли еще до войны. Ее супруг и старший сын погибли во время Второй мировой войны.
С 2005 года японка живет в доме престарелых. Долгожительница рано встает, любит играть в настольные игры и обожает сладкое. В возрасте 103 лет она пережила операцию по удалению раковой опухоли.
Отметим, что предыдущий титул самого пожилого человека на Земле также принадлежал жительнице Японии Тие Мияко, однако она скончалась в июле прошлого года в возрасте 117 лет.
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В мире , ИТАР-ТАСС , Фукуока , Япония
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