Старейшей жительницей планеты признана 116-летняя японка

Жительница Японии 116-летняя Канэ Танака официально признана самым пожилым человеком на планете. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Торжественна церемония присуждения долгожительнице почетного звания состоялась в субботу в доме престарелых города Фукуока , где живет Танака. Японка заявила, что это самый счастливый момент в ее жизни, пишет ТАСС

Канэ Танака родилась второго января 1903 года. Всю жизнь она проработала в магазине рисовых лепешек, который они с мужем открыли еще до войны. Ее супруг и старший сын погибли во время Второй мировой войны.

С 2005 года японка живет в доме престарелых. Долгожительница рано встает, любит играть в настольные игры и обожает сладкое. В возрасте 103 лет она пережила операцию по удалению раковой опухоли.

Отметим, что предыдущий титул самого пожилого человека на Земле также принадлежал жительнице Японии Тие Мияко, однако она скончалась в июле прошлого года в возрасте 117 лет.