Украинские военные расстреляли своего командира за замечание по поводу распития алкоголя. Об этом рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, выступление которого транслировал "Политнавигатор".
По его словам, этот случай произошел 6 марта в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ, где командир одного из взводов обнаружил ночью употреблявших спиртные напитки военнослужащих.
"Командир взвода первого батальона лейтенант Слобода в ходе ночного обхода своего подразделения обнаружил пятерых бодрствующих военнослужащих, употреблявших спиртные напитки. На замечание командира взвода реакции не последовало, и в ходе словесной перепалки двое сержантов применили огнестрельное оружие и в упор расстреляли своего командира", — рассказал Басурин.
Кроме того, он подчеркнул, что этот и похожие случаи нарушений по-прежнему не фиксируются в официальных сводках командования украинской армии, которое, по словам Басурина, "не желает афишировать перед общественностью тот беспредел", который происходит в ВСУ.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в стране. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысячи человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.