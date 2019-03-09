Украинские солдаты расстреляли своего командира, заявили в ДНР

Украинские военные расстреляли своего командира за замечание по поводу распития алкоголя. Об этом рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин , выступление которого транслировал "Политнавигатор".

По его словам, этот случай произошел 6 марта в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ, где командир одного из взводов обнаружил ночью употреблявших спиртные напитки военнослужащих.

"Командир взвода первого батальона лейтенант Слобода в ходе ночного обхода своего подразделения обнаружил пятерых бодрствующих военнослужащих, употреблявших спиртные напитки. На замечание командира взвода реакции не последовало, и в ходе словесной перепалки двое сержантов применили огнестрельное оружие и в упор расстреляли своего командира", — рассказал Басурин.

Кроме того, он подчеркнул, что этот и похожие случаи нарушений по-прежнему не фиксируются в официальных сводках командования украинской армии, которое, по словам Басурина, "не желает афишировать перед общественностью тот беспредел", который происходит в ВСУ.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в стране. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысячи человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.