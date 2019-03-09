Украине необходимо постепенно отказываться от санкций, заявил депутат Верховной рады, кандидат в президенты Евгений Мураев в интервью телеканалу ATV, которое политик разместил на своем канале в YouTube.
Политик отметил, что отмена ограничительных мер поспособствует экономическому развитию страны.
"Необходимо конструктивно проводить переговоры, заканчивать конфликт, реинтегрировать Донбасс, поэтапно отменять санкции и возвращать привычные рынки", — отметил парламентарий.
Также он добавил, что Киев должен пересмотреть соглашение об ассоциации с Евросоюзом.
Помимо этого, депутат выразил мнение, что для реинтеграции Донбасса и возвращения Крыма Украине следует ввести законы, которые позволят достичь мира в стране, "поднимут экономику" и помогут повысить социальные стандарты до того уровня, чтобы украинские граждане "не уезжали и возвращались". Однако разрешение внутриукраинского конфликта должно проходить на условиях Киева, подчеркнул Мураев.
С февраля 2014 года Киев ввел санкции против 1748 физических и 756 юридических лиц. В частности ограничительные меры коснулись МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина, а также производителей антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского", "Доктор Веб" и поставщиков популярных ERP-систем "1С", "Корпорация "Парус", "Галактика Центр".