Золото Третьего рейха наконец-то нашли?

Польско-германский исторический фонд опубликовал дневник офицера СС, который описал места, где нацисты спрятали сокровища во время отступления из Польши . Рукописи признаны подлинными.

В руки фонда «Силезский мост», как сообщает британская Daily Mail, документ попал от загадочной организации под названием «Кведлинбургская христианская ложа», история которой начинается еще в X веке. Ее представители дали согласие на публикацию только сейчас, поскольку все люди, связанные с описанными событиями, уже скончались.

Авторство рукописи принадлежит офицеру Третьего рейха Эгону Олленхауэру. Якобы именно он стоял во главе всей операции по сокрытию сокровищ Третьего рейха. В дневнике офицера сказано, что во время наступления Красной армии Гитлер лично приказал спрятать 260 грузовиков, наполненных драгоценностями и предметами искусства, в 11 местах на территории Польши, чтобы советские войска не смогли их найти.

Так, в одном из тайников якобы хранится около 28 тонн золота Рейхсбанка, а другой клад, возможно, хранит знаменитые полотна Боттичелли, Микеланджело и Рафаэля, похищенные из Франции . Также нацисты могли спрятать и религиозные предметы, собранные организацией «Аненербе» Генриха Гиммлера, изучавшей оккультные темы.

Правда, места схронов описаны довольно расплывчато, например «дно пруда» или «секретная комната между стенами одного из польских дворцов». Свое мнение о находке высказал историк Сергей Кудряшов

Сергей Кудряшов, историк: «Вообще, нацисты не оставляли документальных свидетельств о такого рода вещах, поэтому я бы отнесся к этому сообщению с долей скепсиса. Надо проверять! Потому что они награбили со всей Европы так много всего, прятали в разных местах, в том числе в разных шахтах, в озерах и т. д. Дрезденскую галерею случайно нашли, практически в воде плавала. Капитан, который этим занимался, был по профессии искусствоведом. А так бы, думаю, известные картины Рафаэля тоже бы погибли».

Это известный случай в истории. В своих воспоминаниях маршал Советского Союза Иван Конев писал, что сокровища Дрезденской галереи были найдены в штольнях каменоломен за Эльбой. Одной из находок стала знаменитая «Сикстинская мадонна». Кстати, после войны картина была вывезена в СССР и хранилась в запасниках Пушкинского музея. Только в 1955 году вместе со всем дрезденским собранием ее вернули властям ГДР.

Если клады действительно будут найдены, то кому достанутся сокровища? Ситуацию комментирует ученый-юрист Владимир Энтин

Владимир Энтин, ученый-юрист: «Когда находится клад времен Второй мировой войны, тут же возникает клубок проблем. Если в этом кладе имеются произведения искусства, то у них есть родословная с указанием предыдущих владельцев. Соответственно, предыдущие владельцы вправе требовать возврата имущества, как раз возвратом имущества является реституция. Существуют международные акты, касающиеся реституции произведений искусства, украденных из музеев. Если собственник не будет установлен, то по общему правилу государство, на территории которого найден клад, становится его обладателем, а тому, кто нашел, полагается определенная компенсация, исходя из оценки ценности того имущества, которое было найдено».

Несмотря на то что немецкие ученые уже подтвердили подлинность рукописей, в среде историков, занимающихся Второй мировой войной, по-прежнему убеждены, что если сокровища и существовали, то уже давно попали в частные руки или хранятся в ячейках швейцарских банков. И хотя отдельные офицеры вермахта уже не раз говорили о якобы спрятанных сокровищах Третьего рейха, крупных находок пока так и не было обнаружено.