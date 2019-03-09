Спикер Национального собрания Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом республики, заявил, что в Каракасе 9 марта пройдёт акция протеста оппозиции.
По его словам, точки сбора участников будут находиться в разных районах венесуэльской столицы.
«Венесуэла выйдет на улицы этой страны с ещё большей силой, чем прежде», — приводит его слова ТАСС.
Также Гуаидо заявил, что участники протестов «не уйдут до тех пор, пока не добьются своих целей».
Ранее венесуэльский президент Николас Мадуро сообщил, что в Венесуэле 9 марта пройдёт марш против империализма.