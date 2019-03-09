Гуаидо анонсировал акцию протеста оппозиции в Каракасе

Спикер Национального собрания Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом республики, заявил, что в Каракасе 9 марта пройдёт акция протеста оппозиции.

По его словам, точки сбора участников будут находиться в разных районах венесуэльской столицы.

«Венесуэла выйдет на улицы этой страны с ещё большей силой, чем прежде», — приводит его слова ТАСС.

Также Гуаидо заявил, что участники протестов «не уйдут до тех пор, пока не добьются своих целей».