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Гуаидо анонсировал акцию протеста оппозиции в Каракасе 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Спикер Национального собрания Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом республики, заявил, что в Каракасе 9 марта пройдёт акция протеста оппозиции.
По его словам, точки сбора участников будут находиться в разных районах венесуэльской столицы.
«Венесуэла выйдет на улицы этой страны с ещё большей силой, чем прежде», — приводит его слова ТАСС.
Также Гуаидо заявил, что участники протестов «не уйдут до тех пор, пока не добьются своих целей».
Ранее венесуэльский президент Николас Мадуро сообщил, что в Венесуэле 9 марта пройдёт марш против империализма.
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В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , ИТАР-ТАСС , Венесуэла
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