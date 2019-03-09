Венесуэла направит жалобу в ООН из-за атаки на энергосистему

Министр связи и информации Хорхе Родригес заявил, что перебои с электроснабжением в стране вызваны кибератакой. По его словам, целью взломщиков стала автоматизированная система контроля гидроэлетростанции "Гури".

В итоге атака, предположительно американских хакеров, привела к остановке работы ГЭС. Родригес отметил в эфире государственного телевидения Венесуэлы, что соответствующая жалоба будет передана верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет

Напомним, массовые отключения электричества зарегистрированы в 21 из 23 штатов, а также в столице страны. В Каракасе обесточенными оказались несколько линий метрополитена.