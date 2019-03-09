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Венесуэла направит жалобу в ООН из-за атаки на энергосистему 

Российская Газета + ещё 7 47 минут назад
Фото: Reuters
Министр связи и информации Хорхе Родригес заявил, что перебои с электроснабжением в стране вызваны кибератакой. По его словам, целью взломщиков стала автоматизированная система контроля гидроэлетростанции "Гури".
В итоге атака, предположительно американских хакеров, привела к остановке работы ГЭС. Родригес отметил в эфире государственного телевидения Венесуэлы, что соответствующая жалоба будет передана верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет.
Напомним, массовые отключения электричества зарегистрированы в 21 из 23 штатов, а также в столице страны. В Каракасе обесточенными оказались несколько линий метрополитена.
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В мире , Латинская Америка , Мишель Бачелет , Хорхе Родригес , ООН , Венесуэла
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