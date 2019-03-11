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Эрдоган обвинил феминисток в неуважении к исламу 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Getty Images
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил женщин, вышедших на демонстрацию в центр Стамбула, в неуважении к исламу. Его слова передает Reuters.
Во время телевизионного выступления Эрдоган показал кадры протестного мероприятия и указал, что в то время, как женщины выкрикивали лозунги, в ближайшей мечети мусульман призывали к молитве.
«Они проявили неуважение в азану [приглашению на молитву]», — сказал он.
Лидер отреагировал на приуроченный к Международному женскому дню марш. Несколько тысяч женщин собрались в центре города, чтобы отметить праздник, однако полицейские применили против них слезоточивый газ.
В социальных сетях женщины, участвовавшие в мероприятии заявили, что их поведение не было нацелено на то, чтобы помешать азану, который начался в разгар шествия.
Женский марш проводится в Турции ежегодно с 2003 года. Демонстрантки требуют равных прав и окончания исторического угнетения женщин.
Как отмечает агентство, полиция регулярно разгоняет общественные демонстрации в Стамбуле и других городах. Анкара усилила давление на активистов после того, как в 2016 году из-за попытки переворота в стране было введено чрезвычайное положение. Его отменили летом 2018 года.
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Комментарии
В мире , Ближний Восток , Реджеп Эрдоган , Reuters , Стамбул , Турция
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