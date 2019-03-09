Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер актер Ян-Майкл Винсент 

Lenta.ru + ещё 4 53 минуты назад
Фото: Nick Ut / AP Photo
Американский актер Ян-Майкл Винсент умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщает портал TMZ.
Артист скончался 10 февраля в городе Эшвилл (штат Северная Каролина), но заключение о смерти появилось лишь сейчас. В нем указано, что тот умер от остановки сердца.
Винсент боролся с алкогольной и наркотической зависимостями. В 2012 году он чуть не умер от инфекции, тогда врачи были вынуждены ампутировать ему правую ногу. После смерти он был кремирован.
Ян Майкл-Винсент получил известность благодаря ролям в сериалах «Воздушный волк» и «Детектив Нэш Бриджес», а также фильмах «Механик», «Бастер и Билли», «Баффало 66». Последний раз он появлялся на экранах в 2002 году в картине «Белый парень».
Последние новости
Задержан уволенный со скандалом топ-менеджер «Росгеологии» В США определили единственную лазейку для признания Крыма российским Турция анонсировала развертывание С-400
В мире , США
Читайте также
Видео
Отправила в нокаут: продавщица рассказала о драке
Происшествия
Тимошенко унизила Зеленского
Украина В мире
Украинская журналистка поехала в Крым и вынесла вердикт
Общество В мире
Подаренный Porsche поставил чиновницу в тупик
Общество
Тимошенко выдвинула условия встречи с Путиным
В мире Украина
МИД Австрии вызывает посла Украины
В мире Украина
В РФ отреагировали на новую инициативу США по Крыму
Политика
Оборонявшие фем-кафе девушки нанесли удар по патриархату
Общество
На Украине разгорелся новый предвыборный скандал
Украина В мире
Климкина поставили на место после резкой реплики
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение