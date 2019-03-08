Албанская православная церковь не признала ПЦУ

Синод Албанской автокефальной православной церкви категорически отказался признавать недавно сформированную на Украине церковную структуру.

Решение по украинскому вопросу албанские церковные иерархи вынесли единогласно, признавая канонической Русскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП), сообщает церковное новостное агентство «Ромфеа».

В принятом документе уточняется, что миллионы верующих Украинской православной церкви не принимали участие в получении томоса от Константинополя.

«Вместо примирения и единства православных верующих на Украине перед нами возникла опасность разделения всего православного мира», — указано в решении албанских клириков.

Сербская православная церковь (СПЦ) ранее отказалась признавать так называемую Православную церковь Украины, называя её искусственно созданной, насильно навязанной и не существующей с канонической точки зрения, писал News.ru.