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Сирийская армия ударила по позициям «ан-Нусры»* в Идлибе 

РИА Новости + ещё 6 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Сирийская армия в ответ на атаки боевиков террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* нанесла в пятницу удары по позициям террористов на юге провинции Идлиб, среди террористов есть жертвы и раненые, передает гостелевидение Сирии.
"В ответ на атаки террористов подразделения сирийской армии нанесли точечные артиллерийские и ракетные удары по укрытиям и группам террористов "Джебхат ан-Нусры"* в Хан-Шейхуне и Кафр-Зите", — передает телеканал Ikhbariya. Данные населенные пункты расположены на юге провинции Идлиб.
По данным канала, среди боевиков "есть убитые и раненые". Точное число ликвидированных террористов не называется.
Незаконные вооруженные бандформирования и боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* продолжают ежедневно нарушать режим прекращения огня и дестабилизируют ситуацию в демилитаризованной зоне в Идлибе. Террористы регулярно обстреливают из минометов и ракет поселения на севере провинций Хама и в горной Латакии.
Также отряды террористов регулярно предпринимают попытки атаковать позиции сирийской армии вдоль демилитаризованной зоны. Сами террористы "Джебхат ан-Нусры"* тем временем продолжают отвоевывать у более мелких бандформирований территории в самом Идлибе, захватывая все больше городов и селений в этой сирийской провинции.
*Запрещённая в России террористическая организация
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В мире , Армия , Ближний Восток , Войска , Конфликты , Джебхат ан-Нусра , Идлиб , Сирия
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