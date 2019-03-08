Сирийская армия ударила по позициям «ан-Нусры»* в Идлибе

Сирийская армия в ответ на атаки боевиков террористической организации "Джебхат ан-Нусра" * нанесла в пятницу удары по позициям террористов на юге провинции Идлиб , среди террористов есть жертвы и раненые, передает гостелевидение Сирии

"В ответ на атаки террористов подразделения сирийской армии нанесли точечные артиллерийские и ракетные удары по укрытиям и группам террористов "Джебхат ан-Нусры"* в Хан-Шейхуне и Кафр-Зите", — передает телеканал Ikhbariya. Данные населенные пункты расположены на юге провинции Идлиб.

По данным канала, среди боевиков "есть убитые и раненые". Точное число ликвидированных террористов не называется.

Незаконные вооруженные бандформирования и боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* продолжают ежедневно нарушать режим прекращения огня и дестабилизируют ситуацию в демилитаризованной зоне в Идлибе. Террористы регулярно обстреливают из минометов и ракет поселения на севере провинций Хама и в горной Латакии.

Также отряды террористов регулярно предпринимают попытки атаковать позиции сирийской армии вдоль демилитаризованной зоны. Сами террористы "Джебхат ан-Нусры"* тем временем продолжают отвоевывать у более мелких бандформирований территории в самом Идлибе, захватывая все больше городов и селений в этой сирийской провинции.

*Запрещённая в России террористическая организация