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Еще один министр покинул Трампа 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Carolyn Kaster / AP Photo
Министр ВВС США Хезер Уилсон решила покинуть свой пост. Об этом она написала на своей странице в Twitter.
Она уточнила, что уходит со своей должности, чтобы возглавить Университет штата Техас в Эль-Пасо.
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Уилсон за службу. Он отметил, что та проделала «совершенно фантастическую работу и также будет великолепна в крайне важном мире высшего образования».
Министр ВВС — гражданская должность в Пентагоне. Кандидат выдвигается президентом и утверждаются Сенатом, однако подчиняется министру обороны США. В его зону ответственности входит ведение всех вопросов повседневной жизни военно-воздушных сил.
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