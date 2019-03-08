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СМИ: полиция применила слезоточивый газ против участников акции в Стамбуле 

ТАСС + ещё 8 9 часов назад
Фото: Reuters
Сотрудники турецкой полиции применили в пятницу слезоточивый газ против участников акции "Ночь феминисток" в Стамбуле. Об этом сообщил телеканал T24.
По его данным, данный марш проводится ежегодно на 8 марта с 2003 года. Желающие проявить свою гражданскую позицию люди собираются возле культурного центра Франции, который находится на пешеходной улице Истикляль.
Телеканал отмечает, что полиция попросила участников акции разойтись, но после отказа начала применять слезоточивый газ.
Данный марш каждый год проводится без согласования с властями Стамбула.
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