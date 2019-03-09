Кандидат в президенты Словакии высказался за возобновление диалога с Россией

Кандидат в президенты Словакии и замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович заявил о необходимости возобновления диалога с российской стороной. Об этом сообщает Teraz.sk. По словам Шефчовича, от санкционных ограничений больше всего потерь несут страны, расположенные в Восточной и Центральной Европе. "Я думаю, что сейчас необходимо искать способ, как снова запустить диалог с Россией", — сказал Шефчович. Он добавил, что не хотел бы нарушать общую позицию ЕС Ранее премьер Италии рассказал о работе по отмене антироссийских санкций.