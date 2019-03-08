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СМИ сообщили об аресте информатора WikiLeaks 

Р-Спорт 42 минуты назад
Фото: Reuters
Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг (в прошлом Брэдли Мэннинг) взяли под стражу после того, как она отказалась давать в суде показания по делу портала, сообщает телеканал Fox News.
Американский военный Брэдли Мэннинг был арестован в мае 2010 года в Ираке, где проходил службу. Он признался, что передал сайту WikiLeaks для публикации видеозапись ударов с воздуха, в результате которых были убиты мирные граждане, сотни тысяч докладов об инцидентах на фронтах войны в Афганистане и Ираке, досье на заключенных тюрьмы Гуантанамо и около 250 тысяч дипломатических депеш госдепартамента США. Трибунал в конце августа 2013 года приговорил его к 35 годам заключения. За несколько дней до своего ухода с поста бывший президент Барак Обама смягчил приговор Мэннингу. В мае 2017 года Мэннинг освободили из тюрьмы после семи лет заключения.
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В мире , США , Барак Обама , Брэдли Мэннинг , Wikileaks , Госдеп США , Fox News , Ирак
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