По мнению Натальи Эйсмонт, «это слово приобретает какой-то позитивный оттенок».
«Я, может, сейчас парадоксальную вещь скажу, но иногда мне кажется, что не сегодня так завтра, а послезавтра — точно, в мире может возникнуть запрос на диктатуру. За диктатурой мы видим, на мой взгляд, порядок, дисциплину и абсолютно нормальную, спокойную жизнь. Мне кажется, что мы так часто произносим это слово, что диктатура уже — это наш бренд», — заявила Эйсмонт в интервью телеканалу ОНТ.
Пресс-секретарю белорусского лидера 35 лет, по образованию она актёр драматического театра и кино. До работы в администрации президента была телеведущей.