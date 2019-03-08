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Пресс-секретарь Лукашенко назвала диктатуру брендом Белоруссии 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
По мнению Натальи Эйсмонт, «это слово приобретает какой-то позитивный оттенок».
«Я, может, сейчас парадоксальную вещь скажу, но иногда мне кажется, что не сегодня так завтра, а послезавтра — точно, в мире может возникнуть запрос на диктатуру. За диктатурой мы видим, на мой взгляд, порядок, дисциплину и абсолютно нормальную, спокойную жизнь. Мне кажется, что мы так часто произносим это слово, что диктатура уже — это наш бренд», — заявила Эйсмонт в интервью телеканалу ОНТ.
Пресс-секретарю белорусского лидера 35 лет, по образованию она актёр драматического театра и кино. До работы в администрации президента была телеведущей.
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