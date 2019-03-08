В ПАСЕ раскритиковали избирательную кампанию на Украине

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подвергли критике ход избирательной кампании на Украине.

Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что в ПАСЕ недовольны систематическим подкупом избирателей, ангажированностью ряда СМИ и слишком большим количеством кандидатов, среди которых мало женщин.

«Делегация ПАСЕ выслушала обвинения о незаконных расходах во время избирательной кампании и подчеркнула необходимость полной прозрачности финансирования избирательной кампании всех кандидатов. Делегация также очень обеспокоена сообщениями об интенсивных усилиях некоторых кандидатов по созданию систем подкупа избирателей», — указывается в заявлении.

Также в организации, в частности, указали, что свобода слова на Украине ограничена тем фактом, что СМИ, в основном принадлежащие олигархам, вместо сбалансированного освещения избирательной кампании, выступают в качестве каналов связи с общественностью для отдельных кандидатов.

«Также было тревожно слышать, что известные военизированные формирования были зарегистрированы в качестве местных наблюдателей и якобы угрожали применить силу в случае вероятных нарушений в день выборов», — добавляется в сообщении.

Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил, что против него было возбуждено уголовное дело якобы за «отмывание денег». По словам шоумена, это очередная провокация властей, которые пытаются надавить на лидера предвыборной гонки.