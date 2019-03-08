В Германии найдены вещи убитых нацистами граждан СССР и Польши

Более 400 вещей убитых обнаружили во время раскопок в Арнсбергеском лесу во время раскопок.

На западе Германии во время раскопок в Арнсбергеском лесу эксперты нашли вещи более 200 советских и польских граждан, которых расстреляли нацисты в конце Второй мировой войны. Об этом пишет газета Bild

Как рассказал директор Краевого союза Вестфалия-Липпе Маттиас Леб, в лесу обнаружили более 400 объектов, которые принадлежали 208 гражданам из Польши и СССР. Преимущественно женщинам. По словам Леба, этих людей использовали на принудительных работах в Германии. Нацисты группы «Ваффен-СС» расстреляли их в марте 1945 года между городами Варштайн и Мешеде.

Среди находок оказались польский словарь, молитвенник, одежда, обувь, советские монеты, посуда и книги. Теперь по найденным вещам и историческим документам специалисты хотят восстановить ход страшных событий.