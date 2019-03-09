В Германии нашли вещи убитых нацистами советских граждан

Германии на раскопках обнаружили вещи более 200 советских и польских граждан, убитых нацистами группы "Ваффен-СС" в марте 1945 года. Об этом пишет Bild со ссылкой на директора Краевого союза Вестфалия-Липпе Маттиаса Лёба.

По информации таблоида, во время археологических работ в Арнсебргеском лесу эксперты обнаружили более 400 объектов, которые принадлежали 208 гражданам Польши и СССР — в основном женщинам, — которых использовали на принудительных работах в Германии.

В частности, в ходе раскопок нашли столовые приборы, монеты, одежду, обувь, а также книги. Все эти предметы говорят о повседневной жизни каторожников. Помимо этого, отмечает Лёб, находки помогут исследователям лучше понять действия и образ мышления нацистских преступников.

Как сообщает WDR, мотивом, послужившим для расстрелов, стали опасения нацистского руководства потерять контроль над подневольными рабочими.