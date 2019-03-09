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В Германии нашли вещи убитых нацистами советских граждан 

РИА Новости + ещё 12 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Германии на раскопках обнаружили вещи более 200 советских и польских граждан, убитых нацистами группы "Ваффен-СС" в марте 1945 года. Об этом пишет Bild со ссылкой на директора Краевого союза Вестфалия-Липпе Маттиаса Лёба.
По информации таблоида, во время археологических работ в Арнсебргеском лесу эксперты обнаружили более 400 объектов, которые принадлежали 208 гражданам Польши и СССР — в основном женщинам, — которых использовали на принудительных работах в Германии.
В частности, в ходе раскопок нашли столовые приборы, монеты, одежду, обувь, а также книги. Все эти предметы говорят о повседневной жизни каторожников. Помимо этого, отмечает Лёб, находки помогут исследователям лучше понять действия и образ мышления нацистских преступников.
Как сообщает WDR, мотивом, послужившим для расстрелов, стали опасения нацистского руководства потерять контроль над подневольными рабочими.
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В мире , Европа , Криминал , Наука и техника , Происшествия , Технологии , Bild , Германия
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