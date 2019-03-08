Тимошенко выдвинула условия встречи с Путиным

При этом она отметила, что беседа с российским лидером должна будет проходить в Будапештском формате.

Он также пообещала, что разговор с Путиным будет "результативным", а его итогом — мир на Украине.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта.