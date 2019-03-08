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Тимошенко выдвинула условия встречи с Путиным 

Газета.Ru 1 час назад
Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила, что намерена встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в случае своей победы на выборах. Об этом она заявила в интервью LB.ua.
Тимошенко письменно пообещала вернуть Донбасс и Крым Украине
При этом она отметила, что беседа с российским лидером должна будет проходить в Будапештском формате.
Он также пообещала, что разговор с Путиным будет "результативным", а его итогом — мир на Украине.
Выборы президента Украины состоятся 31 марта.
Ранее другой кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский рассказал о намерении сесть за стол переговоров с Путиным.
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