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СМИ: МИД Австрии вызовет посла Украины из-за запрета на въезд австрийскому репортеру 

ТАСС + ещё 1 28 минут назад
Фото: Reuters
Министерство иностранных дел Австрии вызовет на будущей неделе посла Украины в Вене Александра Щербу на беседу из-за решения украинских властей запретить въезд руководителю бюро австрийской телерадиокомпании ORF в Киеве Кристиану Вершюцу. Об этом заявили в МИД Австрии в пятницу, сообщило Австрийское агентство печати (APA).
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, беседу с украинским послом проведет генеральный секретарь МИД Йоханнес Петерлик.
7 марта Украина на один год запретила въезд для руководителя бюро австрийской телерадиокомпании ORF в Киеве Кристиану Вершюцу. Украинская сторона обвинила журналиста в нарушении государственной границы, оправдании воссоединения Крыма с Россией и антиукраинской пропаганде. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в ответ на это обвинила Украину в цензуре, осудила действия Киева и призвала снять запрет на въезд.
В декабре 2018 года Кристиан Вершюц заявил, что опасается за свою жизнь в этой стране и призвал австрийское правительство и руководство ORF повлиять на украинское правительство с целью прекратить строить препятствия для журналистской работы. Он также указывал, что украинские власти отказывают ему в аккредитации.
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Комментарии
В мире , Украина , МИД , Правительство Украины , Австрия , Вена
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