СМИ: МИД Австрии вызовет посла Украины из-за запрета на въезд австрийскому репортеру

Министерство иностранных дел Австрии вызовет на будущей неделе посла Украины Вене Александра Щербу на беседу из-за решения украинских властей запретить въезд руководителю бюро австрийской телерадиокомпании ORF в Киеве Кристиану Вершюцу. Об этом заявили в МИД Австрии в пятницу, сообщило Австрийское агентство печати (APA).

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, беседу с украинским послом проведет генеральный секретарь МИД Йоханнес Петерлик.

7 марта Украина на один год запретила въезд для руководителя бюро австрийской телерадиокомпании ORF в Киеве Кристиану Вершюцу. Украинская сторона обвинила журналиста в нарушении государственной границы, оправдании воссоединения Крыма с Россией и антиукраинской пропаганде. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в ответ на это обвинила Украину в цензуре, осудила действия Киева и призвала снять запрет на въезд.