Немецкий депутат призвал уважать итоги крымского референдума

Необходимо уважать итоги крымского референдума о вхождении полуострова в состав России , западные санкции, наложенные в этой связи, должны быть сняты как можно скорее, заявил РИА Новости член берлинской палаты депутатов, немецкий политик из партии "Альтернатива для Германии " (AfD) Гуннар Линдеманн.

"Санкции наносят ущерб сотрудничеству с Россией и ставят под угрозу рабочие места в Германии. AfD выступает принципиально против санкций против России и Крыма. Эти санкции должны быть сняты как можно скорее. Граждане Крыма провели референдум. Мы в AfD приветствуем, что граждане могут участвовать в принятии решений по важным вопросам. В Крыму они решили отделиться от Украины и присоединиться к Российской Федерации, и это, на мой взгляд, право народа. Голосование было демократичным и его нужно уважать", — заявил Линдеманн.

"Крым и Россия сегодня платят очень высокую цену за мир. Есть санкции, есть другие проблемы… Нам повезло, что в Крыму (в 2014 году — ред.) все прошло быстро и мирно. Мы можем быть благодарны и признательны за то, что как украинские, так и российские военные подразделения, дислоцированные в Крыму в 2014 году, отреагировали так рассудительно и спокойно, что там не разразилась гражданская война, как это происходит сейчас в Донбассе", — сказал депутат.

Касаясь ситуации в Крыму, Линдеманн отметил, что из-за западных санкций "с 2014 года больше не проводятся студенческие, школьные обмены, есть проблемы между городами-побратимами, например, партнерство между Ялтой и Баден-Баденом заморожено". Крымские немцы "не могут больше посещать своих родственников в ФРГ, так как не получают визы в немецком посольстве в Москве", ехать за визами в Киев они также отказываются, "потому что они опасаются быть застреленными или арестованными", заявил немецкий политик.

С другой стороны, считает Линдеманн, ситуация в Крыму не может сравниться по уровню благополучия и безопасности с положением на востоке Украины, где "в течение пяти лет идет гражданская война, с 15 тысячами погибшими, с военными преступлениями, которые совершаются преимущественно украинской стороной, что подтверждают также наблюдатели из СММ ОБСЕ". Украинское руководство "не демонстрирует интереса к изменению этой ситуации, президент Порошенко разжигает войну", заявил депутат. Он добавил, что вызывает сожаление, что "большинство людей в Германии и в Европе сегодня не знает о том, что на востоке Украины происходит гражданская война, СМИ почти не сообщают об этом".

"Крым является интересным регионом для западных инвестиций, Донбасс также интересен для инвесторов, несмотря на войну и еще не полностью функционирующую правовую систему. Но в Крыму все прекрасно отрегулировано. В целом, нам нужно сотрудничать с Россией, обе стороны выиграют от этого, тем самым стабилизируя мир в Европе. В этом направлении мы должны снова двигаться", — добавил депутат.

Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, и вокруг Крыма. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.