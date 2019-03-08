В Киеве феминистки подрались с ультраправыми радикалами

В Международный женский день на Михайловской площади Киева прошла драка. Сторонницы феминизма вышли на площадь с акцией против легализации проституции и другими требованиями, соответствующие мировоззрению протестующих.

В это же время на Михайловскую площадь пришли ультраправые традиционалисты, участники христианских организаций. По их мнению, феминистки требовали увеличить количество абортов на Украине.

Радикалы неоднократно провоцировали феминисток, выбивая у них из рук плакаты и срывая значки. Вследствие этого завязалась драка. Нескольких особо активных участников инцидента задержали правоохранительные органы , сообщает телеканал«Прямой».

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