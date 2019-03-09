Зачем в Киеве подрались феминистки, радикалы и полицейские

В центре Киева в Международный женский день произошла потасовка между феминистками и ультраправыми радикалами, сообщает украинский телеканал «Прямой».

«Во время акции ультраправые радикалы провоцировали феминисток, срывая с них значки и вырывая плакаты из рук. Вследствие провокаций завязалась драка. Представители правоохранительных органов задержали нескольких участников инцидента», — говорится в сообщении.

По словам журналистов, феминистки организовали акцию с целью недопущения легализации проституции. Участницы марша также держали плакаты с надписями, призывающими к борьбе за гендерное равенство. Как сообщалось, в марше приняли участие около тысячи активисток, которые прошли от Михайловской улицы до Почтовой площади через Крещатик.

В какой-то момент на пути марша возникла колонна из около 150 представителей национал-радикальных движений, которые называли участников марша «сатанистами».

Радикалы объясняли свое агрессивное поведение тем, что не согласны с лозунгами, поскольку в обществе должны господствовать традиционные ценности.

Между тем в киевской полиции заявляют, что потасовки удалось избежать, задержаны три человека.

«Во время сбора участников [акции] между представителями возник конфликт и толкотня. Правоохранители оперативно вмешались и предупредили драку. Трех активных участников доставили в управление полиции для дачи объяснений», — говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.

По данным ТАСС, всех задержанных уже отпустили. На протяжении оставшегося маршрута феминисток сопровождали сотрудники полиции во избежание дальнейших столкновений.

Аналогичный инцидент произошел и в Харькове, где «Марш женской солидарности» попытались сорвать члены местной националистической организации«Фрайкор». Две колонны также успели разделить полицейские. Как сообщает «UA: Харьков», в марше участвовали коло 300 человек.

«Собрались ради солидарности и поддержки. Чтобы вместе сказать, что место женщины — не только дома или на кухне, но и в публичном пространстве города», — пояснила цель акции одна из организаторов Анна Шарыгина.

Участники прошли по центру Харькова с лозунгами «Место женщины везде», «Бунтуй, люби, права не отдавай», «Не продавайся за цветы — завтра станешь у плиты», «Ребят угнетает патриархат».

Перед колонной участников «Марша женской солидарности» собрались представители организации «Фрайкор» с плакатами «Феминизм это болезнь», «Женственность, красота, материнство». Радикалы выкрикивали лозунги «Нации нужны матери и дети» и «Традиция, семья, порядок». Как пояснил представитель националистической организации Георгий Тарасенко, националисты считают феминизм «дегенеративной идеологией».

После окончания марша радикалы попытались догнать его участников, однако этому помешала полиция.

«Под присмотром полицейских женщины сели в микроавтобус и уехали с майдана. Столкновений не было», — сообщают журналисты.

Инцидент 8 марта произошел и в России. В Санкт-Петербурге участницы мероприятия в фем-кафе «Симона» прогнали с помощью перцового баллончика группу мужчин, которые пришли поздравить посетительниц.

В кафе, куда в определенные часы разрешают входить только женщинам, вошли семь парней с цветами — активисты «Сети» — и попытались поздравить присутствующих дам с наступающим праздником.

«Мужчины сорвали наше мероприятие. Мы просили их уйти, но они вышли вперед и стали кричать: «Поздравляю», — цитирует телеканал «Пятый» сотрудниц «Симоны».

В Сети также появилось видео, снятое молодыми людьми. На нем видно, что после того, как девушки безрезультатно пытались выпроводить парней, одна из них прыснула молодому человеку в лицо из перцового балончика. Сотрудницы заведения пояснили, что визитеры сорвали подготовку к празднованию Международного женского дня.

Некоторые интернет-пользователи сочли, что реакция феминисток была чрезмерной, и посетительницам не стоило гнать парней. Другие комментаторы предположили, что активисты «Сети» намеренно спровоцировали девушек, которые не приемлют цветов как атрибута Международного дня женской солидарности. Смонтированный активистами ролик разошелся по сети с подписью «Вся суть фем-движения в России» и другими похожими формулировками.

В ответ на вторжение в «Симону» феминистки устроили акцию у стен Дворца бракосочетаний на Английской набережной. Подаренные тюльпаны использовали для импровизированной «могилы патриархата», в которую уложили голого мужчину.