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Грузия привлекла балет к борьбе против «российской оккупации» 

Газета.Ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Reuters
В Москву приедет "Королевский национальный балет Грузии". Об этом сообщает "Взгляд" со ссылкой на грузинские СМИ.
Согласно имеющейся информации, программу "Огонь Грузии" можно будет увидеть в столице 10 апреля.
""Мы едем в Москву не для того, чтобы развлекать кого-то, а чтобы продемонстрировать, что нас не сломят", — заявил глава труппы Гела Поцхишвили.
Он подчеркнул, что коллектив не имеет отношения к политике, однако заметил, что танцоры намерены показать "оккупантам" свои возможности.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в настоящее время не видит предпосылок для восстановления дипломатических отношений с Россией.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Грузинские военные вошли в Цхинвал, а затем были выбиты из него российской армией. Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения двух государств были разорваны.
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В мире , Кавказ , Гела Поцхишвили , Саломе Зурабишвили , Грузия , Москва
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