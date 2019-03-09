Грузия привлекла балет к борьбе против «российской оккупации»

Москву приедет "Королевский национальный балет Грузии". Об этом сообщает "Взгляд" со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно имеющейся информации, программу "Огонь Грузии" можно будет увидеть в столице 10 апреля.

""Мы едем в Москву не для того, чтобы развлекать кого-то, а чтобы продемонстрировать, что нас не сломят", — заявил глава труппы Гела Поцхишвили.

Он подчеркнул, что коллектив не имеет отношения к политике, однако заметил, что танцоры намерены показать "оккупантам" свои возможности.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в настоящее время не видит предпосылок для восстановления дипломатических отношений с Россией.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Грузинские военные вошли в Цхинвал, а затем были выбиты из него российской армией. Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения двух государств были разорваны.