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Мадуро заявил о кибератаке на один из энергетических объектов страны 

RT на русском + ещё 53 11 минут назад
Фото: EPA
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в ходе выступления, что в субботу, 9 марта, на один из энергетических объектов страны была совершена кибератака, которая не позволила властям восстановить электроснабжение.
«Сегодня мы возобновили электроснабжение на 70% территории страны, однако в полдень была совершена ещё одна кибератака на один из объектов, который до той поры работал идеально. По этой причине был прерван весь прогресс, которого нам удалось достичь к середине дня», — приводит слова венесуэльского лидера teleSUR.
Мадуро также отметил, что только власти США обладают технологиями, которые могли спровоцировать отключение электричества по всей Боливарианской Республике.
Ранее председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что энергетическая система страны восстановлена на 70%.
Как заявляли в Венесуэле, причиной массового отключения электричества в стране стала кибератака на систему контроля гидроэлектростанции «Гури».
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Комментарии
В мире , Интернет , Политика , Николас Мадуро , Венесуэла
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