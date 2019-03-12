Мадуро обвинил Трампа в атаке на электросети Венесуэлы

По его словам, Трамп заявлял о любых возможных действиях в отношении Венесуэлы.

Он также добавил, что одной из таких возможностей является "электрическая война".

Мадуро подчеркнул, что США располагают технологиями для подобной "атаки".

Ранее сообщалось, что оппозиционный парламент Венесуэлы объявил в стране чрезвычайное положение.