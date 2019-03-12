Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что американский лидер Дональд Трамп несет ответственность за атаку на электросети в республике. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, Трамп заявлял о любых возможных действиях в отношении Венесуэлы.
Он также добавил, что одной из таких возможностей является "электрическая война".
Мадуро подчеркнул, что США располагают технологиями для подобной "атаки".
Ранее сообщалось, что оппозиционный парламент Венесуэлы объявил в стране чрезвычайное положение.