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Мадуро обвинил Трампа в атаке на электросети Венесуэлы 

Газета.Ru + ещё 65 43 минуты назад
Фото: EPA
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что американский лидер Дональд Трамп несет ответственность за атаку на электросети в республике. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, Трамп заявлял о любых возможных действиях в отношении Венесуэлы.
Он также добавил, что одной из таких возможностей является "электрическая война".
Мадуро подчеркнул, что США располагают технологиями для подобной "атаки".
Ранее сообщалось, что оппозиционный парламент Венесуэлы объявил в стране чрезвычайное положение.
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