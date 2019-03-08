Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Си Цзиньпин посетит Россию в этом году 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель КНР Си Цзиньпин готовится совершить государственный визит в Россию, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на традиционной ежегодной пресс-конференции на полях проходящей сессии парламента страны — Всекитайского собрания народных представителей.
Президент России Владимир Путин в начале декабря сказал китайскому лидеру, что в России готовятся к его визиту в 2019 году, и предложил приехать на ПМЭФ в качестве главного гостя. Тот согласился. Форум пройдет 6-8 июня.
"В этом году президент России Владимир Путин примет участие в форуме "Один пояс, один путь" в Пекине. Председатель КНР Си Цзиньпин готовится совершить государственный визит в Россию", — сообщил Ван И.
Ранее посол России в КНР Андрей Денисов говорил, что председатель КНР посетит Санкт-Петербург для участия в Петербургском экономическом форум, кроме того, он также посетит и Москву, так как государственный визит предусматривает встречи не только на высшем уровне, но и ряд других обязательных встреч с председателем правительства и спикером парламента, а также посещение определенных мест.
Прошлый государственный визит в Россию Си Цзиньпин совершил в июле 2017 года, в июне 2018 года с государственным визитом в Китай ездил Путин.
Последние новости
Арестованный счет на Украине: Поклонская раскрыла карты Поклонская рассказала о компромате на коллег из Госдумы "Он хочет разрушить Россию": кто будет следующим президентом Украины
Комментарии1
В мире , Азия , Андрей Денисов , Цзиньпин Си , Владимир Путин , Китай
Читайте также
Видео
Россия уведомила о приостановке ДРСМД
Политика
Против Зеленского готовят уголовные дела
Украина В мире
Володин резко оборвал выступление Орешкина
Политика
Туркменские девочки получили пустые конверты на 8 Марта
В мире СНГ
Крыша спортзала обрушилась в школе Башкирии
Происшествия
Путин получил в подарок подкову
Политика Другое
Су-30 увернулись от F-16: как Индия воюет с Пакистаном
Конфликты Азия
Опубликовано видео перехвата над Балтикой
Армия Войска
Тюремщики засекли странную бутылку
Происшествия Криминал
Порошенко обвинили в «заговоре» против Тимошенко
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение