Си Цзиньпин посетит Россию в этом году

Председатель КНР Си Цзиньпин готовится совершить государственный визит в Россию , заявил министр иностранных дел КНР Ван И на традиционной ежегодной пресс-конференции на полях проходящей сессии парламента страны — Всекитайского собрания народных представителей.

Президент России Владимир Путин в начале декабря сказал китайскому лидеру, что в России готовятся к его визиту в 2019 году, и предложил приехать на ПМЭФ в качестве главного гостя. Тот согласился. Форум пройдет 6-8 июня.

"В этом году президент России Владимир Путин примет участие в форуме "Один пояс, один путь" в Пекине. Председатель КНР Си Цзиньпин готовится совершить государственный визит в Россию", — сообщил Ван И.

Ранее посол России в КНР Андрей Денисов говорил, что председатель КНР посетит Санкт-Петербург для участия в Петербургском экономическом форум, кроме того, он также посетит и Москву, так как государственный визит предусматривает встречи не только на высшем уровне, но и ряд других обязательных встреч с председателем правительства и спикером парламента, а также посещение определенных мест.

Прошлый государственный визит в Россию Си Цзиньпин совершил в июле 2017 года, в июне 2018 года с государственным визитом в Китай ездил Путин.