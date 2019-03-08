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Приговор Манафорту не связан с «российским расследованием» 

Р-Спорт + ещё 3 1 час назад
Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO
Приговор экс-руководителю предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту не связан с "российским расследованием" спецпрокурора Роберта Мюллера, заявил судья Ти Эс Эллис.
"Он предстал перед этим судом не по обвинениям, которые имеют какое-то отношение к сговору с российским правительством", — сказал Эллис.
Он приговорил Манафорта к 3 годам и 11 месяцам за финансовые нарушения.
На процессе в Виргинии присяжные признали Манафорта виновным по пяти пунктам обвинения в подаче ложной налоговой декларации, двум пунктам банковского мошенничества и одному пункту о сокрытии иностранных банковских счетов.
Также на 13 марта запланировано вынесение приговора по делу Манафорта в Вашингтоне, где ему грозит до 10 лет за незарегистрированную работу лоббистом и давление на свидетелей.
Обвинения против Манафорта были выдвинуты спецпрокурором Робертом Мюллером, который расследует предполагаемые связи Трампа с Россией. Кремль и Белый дом наличие таких связей опровергают.
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В мире , Конфликты , США , Пол Манафорт , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , Правительство РФ
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