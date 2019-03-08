Приговор Манафорту не связан с «российским расследованием»

"Он предстал перед этим судом не по обвинениям, которые имеют какое-то отношение к сговору с российским правительством", — сказал Эллис.

Он приговорил Манафорта к 3 годам и 11 месяцам за финансовые нарушения.

На процессе в Виргинии присяжные признали Манафорта виновным по пяти пунктам обвинения в подаче ложной налоговой декларации, двум пунктам банковского мошенничества и одному пункту о сокрытии иностранных банковских счетов.

Также на 13 марта запланировано вынесение приговора по делу Манафорта в Вашингтоне, где ему грозит до 10 лет за незарегистрированную работу лоббистом и давление на свидетелей.

Обвинения против Манафорта были выдвинуты спецпрокурором Робертом Мюллером, который расследует предполагаемые связи Трампа с Россией. Кремль и Белый дом наличие таких связей опровергают.