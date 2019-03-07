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Тимошенко заявила о намерении встретиться с Путиным 

RT на русском 56 минут назад
Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что намерена в случае её победы на выборах встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
«Во-первых, встреча (с Путиным) обязательно будет, во-вторых, это будет встреча в Будапештском формате, в формате тех гарантий, которые были даны Украине США, Францией, Великобританией, потом ещё Китай присоединился, Россия», — сказала Тимошенко в интервью главреду LB.ua Соне Кошкиной.
Она выразила уверенность, что этот разговор будет результативным и его итогом станет «мир на Украине».
Ранее Тимошенко заявила о намерении вернуть Киеву Крым и Донбасс.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.
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В мире , Видео , Политика , Украина , Юлия Тимошенко , Владимир Путин
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