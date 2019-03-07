Тимошенко заявила о намерении встретиться с Путиным

«Во-первых, встреча (с Путиным) обязательно будет, во-вторых, это будет встреча в Будапештском формате, в формате тех гарантий, которые были даны Украине США, Францией, Великобританией, потом ещё Китай присоединился, Россия», — сказала Тимошенко в интервью главреду LB.ua Соне Кошкиной.

Она выразила уверенность, что этот разговор будет результативным и его итогом станет «мир на Украине».

Ранее Тимошенко заявила о намерении вернуть Киеву Крым и Донбасс.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.