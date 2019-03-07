Хватит этих дебатов: Трамп разругался с демократами

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал понять, что может отказаться дебатировать с соперниками на либеральных каналах в связи с нежеланием демократов участвовать в дебатах на телеканале Fox, который они считают «пропагандой» президента США. Трамп действительно фаворизирует канал. Однако отказ от полемики на Fox News — это потеря скорее для демократов, чем для президента.

Президент США в ответ на решение Национального комитета Демократической партии страны не участвовать в дебатах на телеканале Fox News применил «зеркальные санкции».

«…думаю, я сделаю то же самое с выпускающими фейковые новости сетями и с радикальными левыми демократами во время дебатов в ходе всеобщих выборов», — заявил Трамп на своей странице в твиттере.

Таким образом, дебаты между соперниками за президентское кресло в 2020 году могут вообще не состоятся.

Демократы отказываются вести дебаты на консервативном телеканале Fox, мотивируя это тем, что он в открытую поддерживает президента Трампа. Председатель Национального комитета демократической партии Том Перец заявил, что телеканал не может «предоставить возможность провести открытые и честные дебаты для наших кандидатов».

В доказательство своих слов он привел в пример статью в журнале New Yorker, в которой говорилось о том, что многие ведущие телеканала непосредственно связаны с Трампом. В статье говорится о тесных отношениях между президентом и телеканалом Fox, которые были практически «формализованы» в 2018 году. Тогда бывший вице-президент телеканала Билл Шинн был назначен директором Белого Дома по коммуникациям.

Издание отмечает, что телеканал считается «пропагандой» Трампа.

Представители Fox заявили, что ожидают пересмотра демократами своего решения, отметив, что журналисты телеканала отличались серьезным профессионализмом при освещении дебатов кандидатов от Демпартии в 2016 году.

Президент США действительно любит телеканал Fox. Он часто хвалит его программы, дает первым слово журналистами этого СМИ на пресс-конференциях. «Рабочий день президента обычно начинался с обсуждения того, что он увидел утром по телевизору, особенно на Fox News, или прочитал в газетах, которые он изучал гораздо внимательнее, чем можно было подумать», — писал в биографической книге о президенте США «Страх в Белом Доме» американский журналист Боб Вудворд.

Среди поклонников телеканала и советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон , который как отмечает Вудворд, был «завсегдатаем канала Fox News» до прихода на госслужбу. Согласно декларации в 2017 году он получил от Fox $567 000.

Пресс-секретарем Госдепартамента США в администрации Трампа стала телеведущая программы «Fox & Friends» Хизер Науэрт. Ранее она не раз выступала в поддержку Трампа и его семьи. Сам Трамп не скупился на комплименты ее программе. Впоследствии он рассматривал ведущую в качестве кандидатуры на пост постоянного представителя США при ООН

Правда, в отношениях Трампа и Fox News не всегда все было гладко. Во время его предвыборной кампании между кандидатом Трампом и телеканалом вспыхивали трения. Например, во время предвыборных дебатов он оскорбил ведущую популярного среди консерваторов телеканала Fox News Меган Келли, заявив, что «у нее отовсюду сочится кровь».

Аудитория телеканала Fox составляет от 2 до 3 млн человек ежемесячно. Это больше, чем у ненавистного президенту телеканала СNN , а также MSNBC.

Правда, в выборную ночь телеканал CNN опередил Fox по числу просмотров. На CNN за ходом выборов следили 13,3 млн человек, что стало абсолютным рекордом для эфиров в послевыборную ночь.

Второе место занял телеканал Fox News с 12,2 млн телезрителей. А на третьем месте оказался телеканал MSNBC, который смотрели около 6 млн человек.

Большинство зрителей Fox — консервативный сегмент аудитории. В случае отказа демократов от дебатов, это не даст им возможности представить свою позицию этой категории населения. Во время кампании 2016 года дебаты между кандидатами в президенты Хилари Клинтон и Дональдом Трампом на канале Fox пользовались большой популярностью у аудитории.

К дебатам с Трампом готовится сенатор демократ-социалист Берни Сандерс , который заявил CNN, что принесет на предвыборные дебаты с американским президентом Дональдом Трампом детектор лжи, если таковые будут.

«Мы возьмем с собой детектор лжи», — сказал Сандерс.

Он назвал Трампа «патологическим лжецом», который «должен быть разоблачен».