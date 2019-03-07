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Подсчитаны убытки в оборонной сфере Украины от коррупции 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Убытки от коррупционных схем в военно-промышленном комплексе Украины составили почти миллиард гривен (37,8 миллиона долларов). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника.
По его словам, сейчас в производстве находится 25 дел в отношении 10 предприятий, входящих в структуру государственного концерна «Укроборонпром». Большинство расследуемых преступлений совершены с 2014 года по 2017 год.
Как сообщал сайт «Утро.ру», скандал вокруг госпредприятия «Укроборонпром» разразился за три недели до президентских выборов в стране. По информации местных СМИ, высокопоставленные чиновники позволяли оборонным предприятиям через подставные фирмы продавать предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. При этом в мошеннических схемах участвовали чиновники ВСУ, приближенные к президенту Украины Петру Порошенко, в том числе сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь.
В преддверии выборов Порошенко поспешил отправить в отставку Олега Гладковского. Он также предложил ввести в состав наблюдательного совета государственного конценрна представителей НАТО.
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Комментарии
В мире , Украина , Петр Порошенко , Укроборонпром , НАТО
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