Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла предложение США оправить немецкие военные корабли в Керченский пролив. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.
Источники Bloomberg утверждают, что 16 февраля вице-президент США Майк Пенс в ходе Мюнхенской конференции по безопасности призвал Ангелу Меркель отправить корабли в Керченский пролив, чтобы продемонстрировать, что «западные державы не откажутся от своего доступа к этим водам».
Как утверждает Bloomberg, Меркель выразила готовность отправить корабли через пролив вместе с Францией в качестве единовременного маневра, однако президент Украины Петр Порошенко заявил, что этого будет недостаточно. Франция и вовсе назвала этот маневр «ненужной провокацией».
Пресс-секретарь Ангелы Меркель отказался комментировать данную информацию.