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Гуайдо задумал ввести режим ЧП в Венесуэле 

Lenta.ru + ещё 31 1 час назад
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом, планирует попросить Национальную ассамблею ввести режим чрезвычайного положения в стране. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Гуайдо, режим ЧП поможет запросить помощь у других стран. В частности, переговоры насчет этого велись с Германией, Японией, Бразилией и Колумбией. «Мы не можем оставить наших людей без поддержки», — добавил лидер оппозиции.
7 марта почти вся Венесуэла осталась без света. Масштабные проблемы с электроснабжением были зафиксированы в 23 из 24 штатов. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее «электрической войной» со стороны США. Национальная энергетическая компания страны объяснила случившееся диверсией на гидроэлектростанции «Эль-Гури» в штате Боливар. Министр связи и информации Хорхе Родригес заявил, что сооружение пострадало от кибератаки из США.
Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда на фоне массовых акций протеста спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала Мадуро.
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В мире , Видео , Николас Мадуро , Хорхе Родригес , Венесуэла
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