Дуда потребовал вывести силы НАТО «из зоны комфорта»

«Мы обсудили необходимость сделать силы НАТО мобильными. Нужно вывести их из зоны комфорта. Солдаты должны перемещаться и выполнять свои задачи, быть мобильными», — передает слова Дуды ТАСС.

Он отметил, что имеет в виду не только польских военных, но и силы остальных стран НАТО.

В НАТО считают необходимым повышать мобильность войск. В связи с чем альянс даже решил создать новое вспомогательное командование по логистике, подкреплению и военной мобильности в Европе.

При этом в США заявляли, что ключом для «сдерживания» России в Европе является географическое положение Польши, которое позволяет повысить мобильность войск НАТО.