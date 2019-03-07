В Саудовской Аравии объявили о гигантских запасах газа в Красном море

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих объявил в четверг об обнаружении гигантских запасов газа в Красном море, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Красное море омывает с запада берега Египта , Судана и Эритреи, с востока — Саудовской Аравии и Йемена.

"Министр энергетики объявил об обнаружении гигантских запасов газа в Красном море", — сообщает телеканал на сайте.

Других подробностей "Аль-Арабия" пока не приводит.

Согласно сайту телеканала, Аль-Фалих в четверг также заявил, что саудовская компания Saudi Aramco рассматривает инвестиции в ряд проектов СПГ в США, а также в нефтехимическую отрасль в Южной Африке.