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США обеспокоились российскими наемниками в Африке 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Aaron Bernstein / Reuters
Вашингтон обеспокоен присутствием российских наемников в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Об этом сообщил на слушаниях в Конгрессе глава Африканского командования вооруженных сил Томас Вальдхаузер, передает «Интерфакс».
По его словам, россияне из так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера влияют на происходящее в стране, а в обмен получают возможность добывать полезные ископаемые, в том числе золото, что приносит существенную прибыль. «У них там есть военизированная группа — группа Вагнера, — которая вовлечена не только в подготовку [местных военных], но и влияет на высшие уровни правительства, включая президента», — отметил командующий.
Вальдхаузер добавил, что большое беспокойство Вашингтона вызывает тот факт, что подобная модель поведения может быть использована также в других странах.
В ноябре 2018 года сообщалось, что наемники, которых связывают с миллиардером Евгением Пригожиным, оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. Среди них назывались Демократическая Республика Конго (ДРК), Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканская Республика (ЦАР).
В МИД при этом сообщали, что 170 российских специалистов были направлены в ЦАР по договоренности с ее правительством и с одобрения Совета Безопасности ООН. В ведомстве пояснили, что находящиеся в стране специалисты из России помогают в укреплении вооруженных сил страны, и их «никоим образом нельзя отнести к категории наемников».
С 2013 года в ЦАР происходили вооруженные столкновения между сторонниками мусульманской группировки «Селека» и христианским ополчением «Антибалака».
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В мире , Армия , Евгений Пригожин , МИД , Совбез ООН , США , ЦАР
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