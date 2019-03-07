Киев нашел «гораздо худшую» версию России

«Вы прекрасно понимаете — но многие в мире это чувствуют, хотя не до конца понимают, — что Россия не смогла превратить оккупированную территорию в обычную Россию. Это намного худшая версия России, гораздо худшая версия диктатуры, где многие люди просто боятся выходить из дома», — указал глава украинского МИД.

Также Климкин заявил, что Россия переселяет на полуостров десятки тысяч людей разных национальностей и религиозных взглядов.

«У нас есть опасения, что многие из них имеют еще и уголовное прошлое. То есть специально переселяют людей, которых можно контролировать», — добавил он.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев продолжает считать полуостров своей территорией, которую Россия временно оккупировала.