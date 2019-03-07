США готовят новые санкции против Венесуэлы 

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Вашингтон готовит новые финансовые санкции против Каракаса. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, речь идет о санкциях против финансовых институтов, которые выполняют приказы президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Он также добавил, что данные институты якобы воруют средства из Венесуэлы и прячут их по всему миру.
Абрамс подчеркнул, что ограничения могут затронуть третьи страны.
Ранее сообщалось, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пригрозил иностранным банкам санкциями из-за Мадуро.