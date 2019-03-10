В СБУ объяснили отказ во въезде на Украину австрийскому журналисту

Службе безопасности Украины (СБУ) прокомментировали запрет на въезд в страну журналисту австрийской телекомпании ORF Кристиану Вершутцу.

«СБУ подтверждает информацию о запрете австрийском журналисту Кристиану Вершутцу въезда на Украину сроком на один год. Основанием для такого решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Как уточнили в СБУ, ранее журналист сообщал в интервью, что на Украине его жизни может угрожать опасность.

В целях избежания возможных провокаций во время пребывания Вершутца в стране было принято решение об отказе ему во въезде.