В Службе безопасности Украины (СБУ) прокомментировали запрет на въезд в страну журналисту австрийской телекомпании ORF Кристиану Вершутцу.
«СБУ подтверждает информацию о запрете австрийском журналисту Кристиану Вершутцу въезда на Украину сроком на один год. Основанием для такого решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Как уточнили в СБУ, ранее журналист сообщал в интервью, что на Украине его жизни может угрожать опасность.
В целях избежания возможных провокаций во время пребывания Вершутца в стране было принято решение об отказе ему во въезде.
Ранее в Союзе журналистов Австрии заявили о неготовности Украины к членству в ЕС в связи с ситуацией вокруг запрета въезда в страну австрийскому журналисту.