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В СБУ объяснили отказ во въезде на Украину австрийскому журналисту 

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Фото: EPA
В Службе безопасности Украины (СБУ) прокомментировали запрет на въезд в страну журналисту австрийской телекомпании ORF Кристиану Вершутцу.
«СБУ подтверждает информацию о запрете австрийском журналисту Кристиану Вершутцу въезда на Украину сроком на один год. Основанием для такого решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Как уточнили в СБУ, ранее журналист сообщал в интервью, что на Украине его жизни может угрожать опасность.
В целях избежания возможных провокаций во время пребывания Вершутца в стране было принято решение об отказе ему во въезде.
Ранее в Союзе журналистов Австрии заявили о неготовности Украины к членству в ЕС в связи с ситуацией вокруг запрета въезда в страну австрийскому журналисту.
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