Путин проехал на лошади
Президент России Владимир Путин посетил 1-й оперативный полк полиции ГУМВД по Москве и сам проехал по манежу на гнедой лошади из конного патруля.
Россия уведомила о приостановке ДРСМД
МИД РФ разослал странам участникам Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности уведомления о приостановке Россией выполнения соглашений, сообщает RT со ссылкой на слова официального представителя ведомства Марии Захаровой.
Госдума приняла закон о штрафах за фейковые новости
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о запрете распространения фейковых новостей. «За» проголосовали 322 депутата, «против» — 78.
На танках «Армата» впервые появился туалет
Специалисты Уральского конструкторского бюро оборудовали танки, созданные на платформе «Армата» туалетом, сообщает ТАСС.
Жесткая ругань топ-менеджера "Газпрома" попала в Сеть
Член правления Газпрома Сергей Прозоров резко раскритиковал подчиненных из-за инцидента с газопроводом в городе Приозерск Ленинградской области, аудиозапись выступления оказалась в распоряжении журналистов.
Армия США опять осталась без новых гаубиц
U. S. Army
Армия США вновь отложила принятие решения по запуску полномасштабного производства новых самоходных гаубиц M109A7 разработки BAE Systems.
Против Зеленского готовят уголовные дела
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что власти возбудили против него и его «Студии Квартал 95» уголовное дело об отмывании денег.
Отсидевший российский боец назвал Нурмагомедова дрыщом
Российский боец Вячеслав Дацик, отсидевший в тюрьме, поделился мнением о Хабибе Нурмагомедове, передает РИА "Новости".
Шнуров в стихах высмеял волгоградского депутата
Музыкант Сергей Шнуров в своем новом стихотворении раскритиковал депутата Гасана Набиева, заявившего, что многие пенсионеры сами виноваты в своей бедности.
У российского актера отобрали квартиру
Актера Сергея Фролова силой выселили из квартиры вместе с женой и маленьким ребенком.