В Минске произошла еще одна драка с участием казака, пишет «Лента.ру» со ссылкой на местное издание «Наша Нива».
Инцидент произошел 2 марта. Как рассказал один из участников конфликта, на улице он заметил мужчину в папахе и галифе и решил его сфотографировать.
«Тот мужчина заметил это, подошел ко мне. Говорит: "Знаешь, что за это бывает?"», — сказал собеседник издания.
Мужчина в казачьей форме подошел к нему и после непродолжительной словесной перепалки ударил по руке и выбил телефон. В ответ оппонент оттолкнул «казака» и сбил с него шапку, после чего между мужчинами завязалась драка.
Проезжающие мимо сотрудники правоохранительных органов остановили потасовку и увезли обоих мужчин в отделение милиции.
По словам участника конфликта, он снял побои и написал на «казака» заявление в милицию. После этого ему звонил участковый и сообщил, что «казак» предложил примирение, однако мужчина ответил отказом.
«Считаю, что замалчивать неправильно. Это неадекватное поведение», — сказал он.
В середине января в интернет попало видео конфликта в минском метрополитене, один из участников которого был одет в казачью шапку. После того как на российском телеканале НТВ инцидент представили как нападение на человека «только потому, что он русский», его прокомментировал президент Белоруссии Александр Лукашенко, заявив, что оба участника конфликта — белорусы.