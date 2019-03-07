В Минске произошел конфликт с участием казака

Минске произошла еще одна драка с участием казака, пишет «Лента.ру» со ссылкой на местное издание «Наша Нива».

Инцидент произошел 2 марта. Как рассказал один из участников конфликта, на улице он заметил мужчину в папахе и галифе и решил его сфотографировать.

«Тот мужчина заметил это, подошел ко мне. Говорит: "Знаешь, что за это бывает?"», — сказал собеседник издания.

Мужчина в казачьей форме подошел к нему и после непродолжительной словесной перепалки ударил по руке и выбил телефон. В ответ оппонент оттолкнул «казака» и сбил с него шапку, после чего между мужчинами завязалась драка.

Проезжающие мимо сотрудники правоохранительных органов остановили потасовку и увезли обоих мужчин в отделение милиции.

По словам участника конфликта, он снял побои и написал на «казака» заявление в милицию. После этого ему звонил участковый и сообщил, что «казак» предложил примирение, однако мужчина ответил отказом.

«Считаю, что замалчивать неправильно. Это неадекватное поведение», — сказал он.